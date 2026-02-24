自民党県連は、去年の参議院選挙の後辞任の意向を示していた宮本光明幹事長の続投を決めました。今月の衆議院選挙で富山1区を含め県内すべての選挙区で自民党が勝ったことが考慮された形です。自民党県連宮本光明幹事長「自民党県連もこの過去1年半2年間のいろんなことで有権者の皆様方や自民党内の皆様方にご心配をかけてきましたのでやはり気持ちを新たにして、しっかりと任期まで取り組んでまいりたいと思います」自民党県連