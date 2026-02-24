大規模な災害の発生時に被災地からの要請を待たずに国が行う支援の物資の備蓄拠点に、北陸地方では富山県が選ばれました。新田知事「本県の災害対応力の向上が図られて、それが結果的には県民の皆様の安全安心確保につながるというふうに考えております」きょう会見した新田知事は、大規模災害の発生時に国が行う支援の物資の備蓄拠点に富山県が選ばれ、富山市内の民間事業者の倉庫を 拠点にすると発表しました。災害時に被災地か