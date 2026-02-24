県内で今月、ノロウイルスによる集団食中毒が相次いでいます。県はきょう、今年初めてとなるノロウイルス食中毒の警報を出し、対策を呼びかけています。県によりますと、ノロウイルスによる集団食中毒は県内で今年、きのうまでに4件発生していて、把握された患者の数はあわせて77人にのぼります。県は今月、介護施設などでの食中毒発生を受けて、16日にノロウイルス食中毒注意報を出しましたが、さらに富山市の飲食店でも食中毒が