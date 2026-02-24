政府は24日、民間企業や大学による宇宙分野の技術開発を支援する「宇宙戦略基金」第3期の実施方針を公表した。民間ロケットの打ち上げ加速化など19テーマで宇宙航空研究開発機構（JAXA）が公募し、約80件を採択する見通しで、合計約2千億円を支援する。政府は基金を活用し、2030年代前半までに国と民間で打ち上げ能力を年間30回程度にする方針を定めている。事業者を後押しするため、民間ロケットの技術開発や最大6回の打ち上