ずらりと並ぶ真っ赤なイチゴ。実はつやつやと輝き、まさに今が旬のシーズンです。神奈川・横浜市で開催中の「Yokohama Strawberry Festival 2026」では、大きなパフェやクレープなど、絶品のイチゴスイーツなどが数多く楽しめます。中でも大人気となっていたのが、23日までの3連休限定で行われた全国のご当地イチゴ食べ比べです。そのラインアップは、静岡県の「紅ほっぺ」や福岡県の「あまおう」などの有名ブランドイチゴのほか、