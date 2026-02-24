柏崎市で24日午後4時頃、雪の中から身元不明の男性1人の遺体が発見されました。警察が身元の特定を急いでいます。遺体が発見されたのは柏崎市旧広田の住宅の付近です。警察によりますと、遺体の見つかった現場付近の住宅の住人と「連絡がとれない」と地域住民から2月17日に届けがあり、警察が継続して捜索していたところ24日午後4時頃、住宅脇の雪の中から男性が見つかったということです。駆け付けた救急隊がその場で死亡を確認し