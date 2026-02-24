UHA味覚糖株式会社が、Bリーグとのコラボソフトキャンディ「ぷっちょ袋Bリーグ（ココロ、たぎる。コーラ味）」を2月23日から発売した。 同商品には選手シールが1枚付録。シールにはB1全26クラブから各1選手が収録されているほか、富樫勇樹や比江島慎らリーグを代表する選手のサインプリントが施されたレアシール8種類もラインナップされている。 味はBリーグのパ