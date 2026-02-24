今月21日から22日にかけて行われたJ2・J3百年構想リーグ第3節では大卒ルーキーのベガルタ仙台のMF杉山耀建(中央大出身)、藤枝MYFCのMFMF中村優斗(立正大出身)、松本山雅FCのDF金子光汰(阪南大出身)がJリーグ初ゴールを記録した。高知ユナイテッドSCのFW長疾風(鹿島ユース出身)が新たにJリーグデビュー。昨季インカレ王者に輝いた大分トリニータのMF山崎太新(筑波大出身)のほか、栃木SCのMF堤陽輝(東海大出身)、カマタマーレ讃