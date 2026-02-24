今月21日から22日にかけて行われたJ1百年構想リーグ第3節では、高校・大学出身のルーキー7選手が“J1デビュー”を果たした。京都サンガF.C.のMF尹星俊(京都U-18出身)は先発で初出場を果たし、89分間のプレーで勝利に大きく貢献した。京都サンガF.C.のMF尹星俊(京都U-18出身)高校年代ではすでにAFCチャンピオンズリーグエリートで先発デビューを飾っていたFC町田ゼルビアのFW徳村楓大(神村学園高出身)が終盤からの途中出場でJ1