Jリーグは24日、2025年度のファン指標配分金支給金額を発表した。浦和レッズが9028万252円で最高額となり、クラブ別金額の公開が始まった2023年度分から3年連続の首位だった。ファン指標配分金はシーズンのDAZN視聴者数やDAZNシーズンパス販売実績等に基づいて配分されるもの。2020年度に制度が始まり、現在は総額約13.6億円が配分されている。9年ぶりのリーグ制覇を成し遂げた鹿島アントラーズが前年度の4位から2位に浮上。