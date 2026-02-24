株式会社マウスコンピューターは、同社が展開するクリエイター向けPCブランド「DAIV」が2026年2月で創立10周年を迎えた発表した。それを記念して特別セットモデルの販売、特別クーポンの配布、OS無償アップグレードキャンペーンを2月24日（火）から順次開始している。 「DAIV」は写真・映像・デザイン・3D・音楽制作など、幅広い分野のクリエイターに向けたPCブランド。高負荷なク