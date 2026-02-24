○丸大食 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.66％にあたる65万株(金額で13億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は売出価格等決定日の6営業日から9月30日まで。 ○ニレコ [東証Ｓ] 発行済み株式数の5.16％にあたる40万0159株の自社株を消却する。消却予定日は3月17日。 ［2026年2月24日］ 株探ニュース