24日昼前、鹿児島市で90代の夫婦が暮らす木造2階建ての住宅1棟を全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。国道3号沿いでモクモクと立ち上る白い煙。火事があったのは鹿児島市伊敷の住宅です。警察と消防によりますと、24日午前11時20分ごろ現場の近くを走っていた消防車から「建物から炎が出ている」と消防に連絡がありました。火は約3時間半後に消し止められましたが、東内孝司さん(93)の木造2階建ての住宅1棟