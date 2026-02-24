KYT「サウナに行ってみっが！」2026年初回は番外編。サウナを愛する鹿児島大学・藤田勉准教授を訪ね、「ととのう」の正体を心理学的に研究した話を聞きました。全国1000人のサウナーに聞き取りを行い、多くが「ぐわんぐわん」「パッカーン」など擬音で表現することを発見。藤田准教授は、サウナ中のリラックスと興奮が同時にある状態を “エージェントリラクゼーション” と名付け研究を深め、日本