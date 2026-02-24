北海道・函館税関札幌税関支署は2026年2月16日、アメリカから覚せい剤を含む錠剤を密輸入しようとしたとして、関税法違反の疑いで、アメリカ国籍の男女2人を札幌地検に告発したと発表しました。告発されたのは、アメリカ国籍の自称・イベントコーディネーターの女（37）と、アメリカ国籍の自称・レストラン経営者の男（43）です。女は2025年11月13日と12月3日、国際郵便を利用して、アメリカから男の滞在先のニ