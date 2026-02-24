2025年のおはら祭で、鹿児島市の事務局が旧統一教会の踊り連の参加を認めなかったことに対し、踊り連の代表の男性が参加拒否の決定の取り消しを求めていた裁判です。24日の判決で鹿児島地裁は「おはら祭はすでに終了していて男性が回復すべき法律上の利益はない」などとして男性の訴えを却下しました。この裁判は2025年11月に鹿児島市で開かれたおはら祭をめぐり、参加を拒否された旧統一教会の踊り連の代表を務める男性が鹿児