25年前に諫早市で女子児童が誘拐され、殺害された事件の遺族が受刑者の男に損害賠償を求める裁判の口頭弁論が福岡地裁で開かれました。 これまで2度にわたり支払いが命じられましたが、20年間1度も支払いが無く、今回で3回目の民事裁判となります。 （原告 川原 冨由紀さん） 「25年たってもきのうのこと、1年ぐらい前のこと、そんな感じ」 3度目の訴えを起こしたのは遺族の川原 冨由紀さん(71)です。 悲痛な胸のう