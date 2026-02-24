女性2人組ラップユニット・chelmicoが24日、公式Xを更新し、2026年3月より無期限で活動休止することを発表した。【動画】海外ファンも高評価chelmico超カオスMV同アカウントでは「chelmico活動休止のお知らせ」と題した文書を投稿。「chelmicoは、2026年3月より無期限で活動を休止することが決定いたしました」と発表。続けて「またいつかchelmicoとしてステージに戻ってくることができるようにするための充電期間となります