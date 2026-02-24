保育所で学ぶ「プライベートゾーン」 心と体の成長に性教育は欠かせません。 【写真を見る】小さい頃 大人に陰部を見せられ…『ダメ』『嫌だ』性犯罪から身を守る言葉を伝えたい「早すぎることはない」保育所での性教育 「早すぎることはない」として、今、少しずつ幼児への取り組みが広がっています。 子ども達は、どんなことを学ぶのでしょうか。 NPO法人 せいしとらんし熊本 中村和可子理事長「パンツ