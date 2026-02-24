ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子代表・三浦佳生（20＝オリエンタルバイオ・明大）が24日、自身のインスタグラムを更新し、五輪の思い出ショットを多数投稿した。「思い出」と短くつづり、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）と佐藤駿（エームサービス・明大）との3ショットや米国のイリヤ・マリニンを交えた4ショット、ピザや現地のスイーツの画像などを披露。鍵山については五輪マークのサングラスをか