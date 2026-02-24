熊本市出身のボクシング元世界チャンピオン・重岡優大さん。弟の銀次朗さんと同時にチャンピオンになりました。銀次朗さんは去年、試合後に意識不明となり緊急手術。今もリハビリを続けています。優大さんが銀次朗さんへの思いを込めて熊本市で準備を進めてきたカフェがオープンしました。ボクサーからカフェの店員に。新たなスタートです。■重岡優大さん「銀のことを忘れさせるわけには兄としてはいけないと思