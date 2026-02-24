民間シンクタンク「りゅうぎん総合研究所」（那覇市）は24日、沖縄県内の母子世帯のうち年収199万円以下が33.1％を占めたとの調査結果を発表した。中地紀咲研究員によると、全国平均は約20％。県内の母子世帯が苦しい状況にあり、貧困が世代間で連鎖しているとした。調査では2023年のデータを分析。県内の母子世帯のうち年収100万円未満に限ると8.1％だった。00年以降、両親に婚姻関係がない非嫡出子が出生総数に占める割合を