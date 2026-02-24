【北京＝照沼亮介】中国商務省は２４日、日本の２０社・団体に対し、レアアース（希土類）を含むデュアルユース（軍民両用）製品の輸出を禁止したと発表した。中国政府は高市首相の台湾有事を巡る国会答弁に反発を強めており、経済的威圧の一環とみられる。輸出禁止は、三菱重工業や川崎重工業などの航空宇宙関連会社や部門のほか、三菱造船やＩＨＩ原動機が対象で、防衛大学校や宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）なども含まれ