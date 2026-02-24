俳優・黒沢年雄（81）が24日に公式ブログを更新し、子供の遊び声にクレームを入れる高齢者について言及した。黒沢は「子供は神様だと思う。」というタイトルで新規記事をアップ。そこで「子供は日本の将来を担いそして背負う、大事な宝物だと思う」としたが「良く散歩に出掛けるが…公園から子供達の声が聞こえて来なくなったと思うのは僕だけだろうか」とつづった。「子供達にあれしちゃいけない、これしちゃいけないの誓約