前大阪市長でコメンテーターの松井一郎氏が２４日、「藤川貴央のちょうどええラジオ」（毎週月〜木曜午前９時＝ラジオ大阪ＯＢＣ）に出演した。憲法審査会とは、衆参各院に設置され、憲法改正原案などを審議する常設機関。８日に行われた衆院選で新たに自民党・古屋圭司氏が会長に選任された。松井氏は「まともな議論ができるんじゃないかな。今までの憲法審査会は居酒屋トークなんですよ。憲法を変えるために発議するという