みんなでつくる党（旧政治家女子４８党）の第６回債権者集会が２４日、東京地裁で開かれた。同党は２０２４年に約１１億円の負債を抱え、債権者申し立てによる破産手続きが開始され、昨年１０月に破産が確定していた。破産管財人は破産者代表者の大津綾香氏に現金（約８９万円）、破産手続き開始決定後の預金出金（約２９１万円）、弁護士費用と説明されている支出（約５８０万円）、使途不明の現金（約４１１万円）などの返