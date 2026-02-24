Ｊ１福岡の塚原真也監督（４０）が２４日、福岡・雁の巣球技場での公開練習後に取材に応じ、２７日のアウェー神戸戦（ノエスタ）に向けて守備の再構築を誓った。明治安田Ｊ１百年構想リーグのＷＥＳＴでここまで１勝２敗、勝ち点２、得失点差マイナス４の最下位１０位。指揮官は「今は３、４点取れるチームじゃない」と現状を直視し、まずは無失点を土台に立て直す考えを示した。開幕から３試合で計５失点。前線と最終ラインの