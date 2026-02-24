宝酒造は3月17日から、松竹梅ブランドのフラッグシップ商品である松竹梅白壁蔵「然土(ねんど)」を、数量・ルート限定で発送開始する。松竹梅白壁蔵「然土(ねんど)」同商品は「食中酒としての飲みごたえ」を象徴する逸品で、米の旨みがしっかり感じられる厚みのある味わいと、華やかさから始まる複雑な奥深い香りが特徴。世界的な酒類コンペティション「IWC2025」では、特に優れた出品酒に与えられるトロフィーを受賞した。3月3日よ