15歳の少女に売春をさせたとして愛知県清須市の団体職員の男が逮捕されました。 警察によりますと清須市の団体職員の男(23)は去年10月、名古屋市中区のホテルで15歳の少女に対し男性客2人を紹介し売春をさせた、児童福祉法違反の疑いが持たれています。 調べに男は「お金に困っていたのでやりました」と容疑を認めています。 男と少女はSNSを通じて知り合い、男が少女に売春をするよう持ちかけたとみられています。