なにわ男子・道枝駿佑が２４日、都内で主演映画「君が最後に遺した歌」（三木孝浩監督、３月２０日公開）の完成披露試写会に出席し女優・生見愛瑠との初共演を振り返った。一条岬氏の同名小説が原作。詩作がひそかな趣味の主人公・春人（道枝）と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」を抱える綾音（生見）の１０年にわたる感涙必至のラブストーリーとなっている。映画初単独主演の道枝は、「初の単独