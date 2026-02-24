大熊茜オンライン取材に応じた女子アジアカップがオーストラリアでいよいよ幕を開ける。3月4日に初戦を迎える日本女子代表（なでしこジャパン）のGK大熊茜（INAC神戸レオネッサ）がオンライン取材に応じた。21歳の次世代守護神がこの大会に賭ける想いについて語った。昨年12月の国際親善試合のカナダ戦、持ち前の鋭い反応と勇気ある飛び出しでゴールを死守。しかし、相手選手と接触した際に頭部を強打し、脳震盪の疑いで無念の