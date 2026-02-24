2月8日投開票の衆院選で運動員に報酬を支払ったとして、国民民主党の元候補者・入江伸子容疑者（63）ら3人が公職選挙法違反（買収）容疑で逮捕された問題。入江容疑者はフジテレビ局員、「都民ファーストの会」所属の都議会議員を経て、昨年6月に国民民主党に入党。今回の衆院選では東京7区（渋谷、港区）から出馬したものの落選し、比例復活にも至らなかった。事件をめぐっては、入江容疑者のほかにSNSマーケティング会社「BuzzSe