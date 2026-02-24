インフルエンサーでタレントのなえなのが22日、自身のインスタグラムを更新。街角でのショットを投稿し、ファンを喜ばせた。 【写真】えっ！マジで普通に街中に天使がいる肌めちゃ白～い なえなのは「原宿はいつまで経ってもすき！」と、ふわもこのアウター姿でカバンを斜めがけにした写真をアップ。16日には「イケメンにしてー！って頼んだらこうなった」とイメージチェンジしたことを報