34年前、福岡県飯塚市で女児2人が殺害された「飯塚事件」の再審をめぐり、弁護団は24日、最高裁に特別抗告しました。 この事件は1992年2月、福岡県飯塚市で女児2人が殺害され遺体で発見されたものです。殺人などの罪で死刑が確定し執行された久間三千年（くま・みちとし）元死刑囚の妻は、2021年に2回目となる再審＝裁判のやり直しを申し立てました。弁護団は、女児2人の最後の目撃者とされる女性が「調書は捜査機関の誘導で作