元乃木坂46メンバーで人気女優の近影が、ネット上で思わぬ反響を呼んでいる。2月23日、映画『90メートル』の完成披露上映会が都内で行われた。3月27日公開の同作は、山時聡真（20）と菅野美穂（48）がW主演を務めるヒューマンドラマ。菅野が難病を抱える母親・藤村美咲役、山時が美咲の息子で岐路に立たされる高校生・佑を演じている。同作にケアマネジャー・下村香織役として出演しているのが西野七瀬（31）だ。舞台挨拶に登壇し