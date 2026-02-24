ディズニー＆ピクサーが贈る、“もしも動物の世界に入れたら”というユニークな“もしもの世界”を描いた最新作『私がビーバーになる時』。日本時間2026年2月24日(火)（現地時間2月23日）、アメリカ・ロサンゼルスのエル・キャピタン・シアターにて本作のワールドプレミアが開催されました。メイベル役の日本版声優を務める芳根京子さんが、自身初となるワールドプレミアでグリーンカーペットを歩き、大盛況のイベントとなりました