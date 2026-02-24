スケーターから、ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズの作品世界を内側に表現した折りたたみ傘全7種が登場。2026年2月25日（水）より銀座三越で開催される「Disney THE MARKET 2026 in 銀座三越」にて先行販売されます。 スケーター「晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘」 発売日：2026年2月25日(水)販売店舗：銀座三越 新館7階 催物会場で開催される「Disney THE MARKET 2026 in 銀座」にて先行販売2026年3月17日(