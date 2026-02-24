２３日、広州白雲国際空港の第２ターミナル。（広州＝新華社記者／呉魯）【新華社北京2月24日】中国国家移民管理局は24日、春節（旧正月）連休期間（15〜23日）の出入境者数が1779万6千人に上り、1日平均では197万7千人と前年の春節連休に比べ10.1％増加したと発表した。単日の最多は21日で、225万9千人だった。内訳は、中国本土の住民が951万4千人で、前年連休比10.2％増加した。香港・マカオ・台湾地区の住民は696万9千人（8