◇オープン戦三菱重工East7―4JR四国（2026年2月24日安芸市営球場）三菱重工Eastが24日、今季初の練習試合となるJR四国戦に臨み、7―4で逆転勝ちした。8回に2点差を追いつくと、なおも2死一、三塁から6年目の中山遥斗内野手（27）が左越えへ勝ち越しの決勝3ラン。投げては、先発した2年目左腕・安達壮汰投手（23）が2回打者6人をパーフェクトに封じた。「1点を取って、次の9回を守り切れば勝てる場面。とにかく1点を取る