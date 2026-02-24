シンガーソングライターの松山千春（70）が22日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演し、父親の職業を明かした。ファンから、先日放送された女優の鈴木杏樹のラジオ内で、30年ほど前に松山の故郷である北海道の足寄町に引っ越した松山のファンの男性が、実家を訪れると松山の父から温かく迎えられ、後日松山が帰宅した時にはわざわざ連絡をくれて対面したという話が紹介されたというメールが届いた。