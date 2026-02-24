「クレ・ド・ポー ボーテ」は、2025年春に登場し数々のベストコスメを受賞したトリートメントフェイスパウダーのスモールサイズ「プードルトランスパラントn M（スモール）」と専用パフを、2026年3月21日（土）より全国一斉発売する。■持ち運びに便利なスモールサイズ旅行や外出先での化粧直しに最適な、コンパクトで持ち運びしやすいスモールサイズが新登場。肌のきめや凹凸に合わせてなめらかにフィットし、光を拡散反射してキ