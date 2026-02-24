AESTURAは、弱酸性のやさしい洗い心地の洗顔料「アトバリア365 クレンジングフォーム」と、リニューアルした泡洗顔料「アトバリア365 ジェントルフォーミングクレンザー」を2026年2月23日(月)より発売。■敏感肌に寄り添うやさしい洗顔ライン洗浄力とやさしさの両立を目指して開発されたクレンジングフォームが新登場。きめ細かな泡が肌に密着し、軽いメイクから毛穴汚れまで、すっきり洗い上げる。環境要因による肌悩みが増える現