全国のスーパーや専門店などの中から特に優れた逸品を決める「お弁当・お惣菜大賞」の麺部門で、城山ストアーの油ぞうめんが最優秀賞を受賞しました。「地元、奄美で幼い頃に食べた味を再現したい」そんな思いから生まれた油ぞうめんの開発秘話に迫ります。（仁田尾美菜キャスター）「城山ストアーの入口入ってすぐの所に並んでいるのは油ぞうめん。大きなポップが出されていて、最優秀賞受賞の