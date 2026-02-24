愛知県豊橋市を本拠地とする三遠ネオフェニックスの運営会社によりますと、山本明人コーチ(27)が今月上旬、豊橋市内で無免許で車を運転したと自らクラブに申し出ました。クラブはBリーグの規約に抵触しうる重大なコンプライアンス事案に該当するとして、山本コーチの契約解除を決め、後任のコーチの公募を始めました。今後、Bリーグによる調査も行われる予定で、岡村秀一郎社長は「クラブの管