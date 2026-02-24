3月に行われる公立高校入試の最終的な出願状況が発表され、353人が出願先を変更しました。この結果、最も高い倍率となったのが鹿児島玉龍で1.72倍、次いで鹿児島中央が1.64倍となりました。3月に行われる公立高校入試の出願者数は、定員1万425人に対して7986人でした。出願倍率は過去最低の0.77倍で16年連続で1倍を下回りました。2月13日の出願状況の発表を受けて353人が出願する学校や学科を変更しました。この結果、最も高