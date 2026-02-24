里子として育てていた1歳の男の子に暴行を加えたとされる男の裁判で、検察は拘禁刑1年2か月を求刑しました。被告の男は2025年9月、広島県府中市の自宅で、里親として育てる1歳の男の子に対して顔を殴ったり床に叩きつけたりするなどした暴行の罪に問われています。24日の裁判で検察は「生活の不安や育児・家事のストレスのはけ口として日常的に暴行を加えた極めて悪質な事案」とした上で、「犯行の状況などからしつけと呼べるもの