人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月25日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）焦って動き回ると意図しない結果に……。腰を落ち着けて過ごそう。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）やるべきことを最優先して手掛ける慎重さが大切。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）迷いが多い１日。直感