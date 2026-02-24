ノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口特別栄誉教授に「感動大阪大賞」です。２月２４日、大阪大学の坂口志文特別栄誉教授に贈られたのは「感動大阪大賞」。大阪にゆかりがあり、顕著な功績をあげた個人や団体をたたえることを目的に創設されたものです。坂口さんは過剰な免疫反応を抑え、リウマチや１型糖尿病、がん治療などへの応用が期待される「制御性Ｔ細胞」を発見したことで去年、ノーベル生理学・医学賞を受賞しまし