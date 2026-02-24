トンガ皇太子夫妻と記念撮影される秋篠宮ご一家＝24日、東京・元赤坂（宮内庁提供）秋篠宮ご夫妻と次女佳子さま、長男悠仁さまは24日、東京・元赤坂の赤坂御用地にある宮邸でトンガのウルカララ皇太子夫妻と懇談された。ご一家は車寄せで出迎え、秋篠宮さまは皇太子と笑顔で握手を交わした。宮内庁によると、懇談でトンガの料理や手工芸品などの文化のほか、秋篠宮ご夫妻が2003年にトンガを訪問した際のことが話題に上った。