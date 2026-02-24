アメリカのトランプ政権が日本時間の24日午後2時すぎから各国に対し一律10％の新たな追加関税を発動することを受け木原官房長官は、引き続き関税をめぐる動向を注視すると強調しました。【映像】「高い関心を持って注視する」と述べた木原官房長官木原官房長官「我が国としては判決の内容および（関税）措置の影響等を十分に精査しつつ、引き続き米国政府の対応を含む関連の動向や、昨年の日米間の合意に与えうる影響について引